Sunnfjordingar får skjerpa straff etter grovt bedrageri

To sunnfjordingar er dømde til fengsel for grovt bedrageri mot Husbanken, grov kvitvasking og brot på bokføringsreglane. Gulating lagmannsrett slår fast at dei to gav feil opplysingar til Husbanken når dei søkte om lån og tilskot til kjøp og oppgradering av eigedommar for utleige til flyktningar og vanskelegstilte. Den eine mannen må i fengsel i 3,5 år og får ei inndraging på 900.000 kr. Han mistar også rettar til å vere leiar i næringslivet. Den andre mannen må i fengsel i 3 år og ein inndraging av utbytte på 1,4 mill. Straffa er skjerpa frå tingretten, men erstatninga til Husbanken er likevel redusert, skriv Økokrim i ei pressemelding.