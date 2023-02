Sunnfjording dømt for å ha dikta opp valdtekt

Ein mann i 30-åra er dømt i Sogn og Fjordane tingrett for å ha dikta opp ei valdtekt og for å ha fabrikkert bevis mot sin tidlegare sambuar. Mannen dikterte teksten som eit vitne skulle skrive i ei melding, som han seinare la fram til politiet. I tillegg baud han vitnet pengar frå «erstatningssummen» for å vitne i saka. Straffa blei på sju månadar i fengsel og mannen må betale 60 tusen kroner i erstatning til sin tidlegare sambuar.