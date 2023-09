– Alt ser annleis ut. Naturkreftene har berre rasert heile området.

Måndag ettermiddag gjekk alarmen fleire stadar i Vestland.

I løpet av nokre timar førte kraftige regnbyer til fleire ras og skred i fylket.

Silje Braastad frå Bergen fekk beskjed om at eit stort jordras hadde gått like ved hytta hennar på Bavallen på Voss.

E16 Nærøydalen, som ligg mellom Voss og Flåm, blei stengd på grunn av eit enormt skred. Vegen er ei viktig fartselsåre mellom Austlandet og vestlandet.

På Voss vart ni hytter råka i eit stort jordskred. Ingen personar blei skadde i nokon av skreda.

Politiet fekk melding om raset klokka 16:21. Vegen er trafikkert, men ingen bilar vart tatt då det rasa. Slik ser det ut i rasområdet tysdag. Mellom 4000 og 6000 kubikk med stein må fjernast før vegen kan opna.

Fekk raset inn i hytta

Då Braastad fekk beskjed om raset ved hytta, heiv ho seg i bilen og køyrde opp til hyttefeltet som ligg halvannan time frå Bergen.

Silje Braastad har hatt hytte på Voss i mange år. Ho seier ho ikkje er redd for å reisa tilbake, sjølv om det var ekkelt at hytta hennar vart råka av eit ras. Foto: Privat

– Eg hadde aldri kunne sett føre meg det som møtte meg. Det låg jordmassar langt oppover vindauge og vegger, seier Braastad.

Styrtregn i hyttefelt Du trenger javascript for å se video.

Elva fløymde over: – Sto makteslaus og såg på

Ei bye med styrtregn førte til at ei elv i området gjekk over sine breidder.

Store mengder vatn, stein, jord og myr rasa nedover hytteområdet, fortel dagleg leiar i Voss Resort, Anna Bryn.

Slik såg det ut i hytteområdet på Bavallen i Voss herad måndag ettermiddag. Foto: Voss Resort

– Det var enorme krefter i sving. Me stod makteslause og såg på at alt blei øydelagt i løpet av ein halvtime.

Ni hytter vart råka av raset. Hytteeigar Braastad seier jord og sørpe kom inn gjennom vindauga i hytta.

– Det var heilt ekstremt. Vatnet har gått under asfalten utanfor og løfta han opp. Bakken bak hytta vart riven med og vekk, seier ho.

Hytta til Braastad fekk gjørme heilt opp til vindauga. Ifølge eigaren er døra blitt skeiv og det er vasskadar inne. Foto: Cato Helldal Kristensen / NRK

Over 20 millimeter regn på kort tid

– Styrtregn betyr at det kjem meir enn 20 millimeter nedbør i løpet av ein time. Det er veldig mykje og kan skapa store problem. Derfor sender vi ut farevarsel, seier statsmeteorolog Bente Wahl.

Ho seier styrtregn kan føra til store øydeleggingar, spesielt om det har regna mykje på førehand.

– Jorda er metta og det skal lite til før elver og bekkefar går over breddene sine.

Ho seier det er vanskeleg å registrera styrtregn fordi det ofte er svært lokale byer.

I Myrkdalen, like ved Voss, vart det likevel registrert over 20 millimeter med regn på eit par timar.

– Det er veldig mykje nedbør på kort tid, slår meteorologen fast.

Det er mogleg at det har regna langt meir lokalt, forklarer ho.

Slik ser det ut nede ved rasområdet på E16 Nærøydalen tysdag. Foto: Statens Vegvesen

E16 framleis stengd

E16 Nærøydalen, som ligg mellom Voss og Flåm i Vestland, er framleis stengd.

– Det tar eit par dagar før vi kan opna. Det kan vi fastslå alt no, seier byggjeleiar Gaute Sekse.

Han seier dei har starta oppryddinga og kjem til å gjera ei ny vurdering om opning onsdag ettermiddag.

E16 er eit viktig knutepunkt mellom aust og vest i Noreg. No er anbefalt omkøyringsveg via riksveg 13 over Vikafjellet.