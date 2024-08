Styrer mot stort underskot

Helse Førde styrer mot eit underskot på 86 millionar kroner ved utgangen av året, ifølge prognosar.

Administrerande direktør Arve Varden i Helse Førde er bekymra for framtida, og seier til Firda at drifta per i dag ikkje er berekraftig.

Lønsutvikling, renteauke og generell prisauke er blant årsakene.

Helseføretaket kan måtte kutte i årsverk dersom dei ikkje får betre kontroll.