Studentleder reagerer på karantenekrav i Bergen: – Generalisering av studentene

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Mandag ble det bekreftet 19 mye smittetilfeller ved Norges Handelshøyskole i Bergen. Totalt er det nå 58 smittetilfeller ved skolen.

Smitten i studentmiljøet har gjort at kommunen nå tar grep for å stoppe utbruddet.

Kommunen ber alle studenter som har deltatt på en fest eller annen sosial sammenkomst der smitteverntiltakene ikke er overholdt, om å gå i selvpålagt karantene i 10 dager fra tidspunktet arrangementet fant sted.

Oppfordringen gjelder alle byens studenter på tvers av studiestedene.

– Blir for uklart

Ved de andre studiestedene i Bergen, er det blandede reaksjoner på kommunens anbefaling om å gå i karantene.

Studentleder ved Universitetet i Bergen, Sandra Krumsvik, mener kommunens oppfordring setter studentene i en vanskelig situasjon.

– Jeg mener det blir for uklart at studentene selv må bedømme om de har vært i en karantenepliktig situasjon. Det hadde vært enklere om institusjonene for eksempel hadde fått beskjed om at all undervisning skal foregå digitalt, enn at studentene selv må vurdere om de skal møte på undervisning, sier Krumsvik.

Studentlederen reagerer på det hun oppfatter som en generalisering av studentene, og understreker at det per mandag kun er 12 av universitetets vel 19.000 studenter som har fått påvist koronasmitte etter studiestart.

– Dette vil gå kraftig ut over både studiehverdagen og læringsmiljøet, sier Krumsvik.

Ber studentene rette seg

Leder av studenttinget ved Høgskolen på Vestlandet, Henrik Waage Tjore, forventer at studentene ved høgskolen retter seg etter kommunens anbefaling.

– Jeg oppfatter dette som er klart og tydelig budskap fra kommunen. Vi må kunne forlange at studentene tar dette til etterretning, sier Tjore.

Tjore mener på generelt grunnlag det er viktig å skille mellom den jevne student og studenter som har deltatt på fester der smittevernet ikke er overholdt.

Per 28. august var totalt 26 studenter ved høgskolen bekreftet smittet av covid-19.

– Det virker ikke som om dette utbruddet har spredt seg, men det er viktig at vi er på alerten og fortsetter med smitteverntiltakene, sier Tjore.

I KØ: Over 300 studenter NHH-studenter tok koronatest da det ble åpnet for testing på skolen mandag. Foto: Ingvild Ulstein / NRK

– En felles dugnad

President ved studentforeningen på Handelshøyskolen BI i Bergen, Benjamin Kiil, sier studentledelsen vil oppfordre alle skolens studenter til å følge anbefalingen.

– Dette er en felles dugnad der folk må bidra der de kan, sier Kiil.

Han legger til at det meste av undervisningen på BI allerede foregår digitalt, men at kommunens oppfordring vil påvirke oppmøtet på skolen.

Fire studenter ved BI i Bergen har testet positivt etter studiestarten og 20 studenter ble satt i karantene.

Ifølge Kiil har det ikke vært noen sosiale arrangementer i regi av skolen de siste ti dagene som blir omfattet av kommunens anbefaling.

Flere smittet etter fest

Mandag åpnet NHH for koronatesting på skolens område. Over 300 studenter testet seg for koronasmitte gjennom ettermiddagen og kvelden.

Svaret på prøvene som ble tatt i dag er ventet innen 48 timer.

Bergens Tidende skriver at utbruddet kan stamme fra en fest som studentforeningen avholdt i kjelleren på skolen mandag i forrige uke.

45 studenter i klubb- og kulturutvalget ved NHH hadde da en samling i skolens kjeller.

– Flere av dem som deltok har fått påvist koronasmitte i etterkant, sier informasjonsansvarlig Thomas Garås Gulli Norges Handelshøyskoles studentforening (NHHS).

– Det skulle egentlig være et edru arrangement, men jeg vil anta at alle som deltok, konsumerte alkohol, sier Gulli.

Studentene som deltok er en miks på tvers av alderskull. Det betyr at de er spredt utover hele studentmassen.

SAMLING: 45 studenter deltok på et internt arrangement mandag forrige uke. Flere av dem som deltok har fått påvist smitte i etterkant, sier informasjonsansvarlig Thomas Garås Gulli i NHHS (t.h.). Her sammen med leder Marthe-Caroline Dahle. Foto: Synne Lykkebø Hafsaas

– Har nok vært en bidragsyter

Smittevernoverlege Karina Koller Løland sier til avisen at kommunen er kjent med festen.

– Sammenkomsten sist mandag har nok vært en bidragsyter.

Studentene Jesper Rugland og Erik Grødem sto mandag i testkø. Kameratene sier de ikke er veldig overrasket over smitteutbruddet ved skolen.

– Egentlig ikke. Når man kommer sammen på arrangementer og fester litt, så blir det smitte, sier Rugland.

– Men det er litt skummelt å se hvor fort det sprer seg når én har blitt smittet, sier Grødem.