Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

SISTE: Universitet i Bergen har likevel bestemt å avlysa alle fadderarrangement på kveldstid frå og med onsdag.

Fadrane Helene Utvik og Anette Philipps var blant studentane NRK møtte i Nygårdsparken i Bergen tysdag kveld.

Det var her ein student ved Universitetet i Bergen måndag deltok på eit fadderveke-arrangement i lag med fleire hundre andre.

Tysdag fekk han påvist covid-19. Festveka til hans faddergruppe var over etter éin dag.

Same kveld har fleire hundre studentar frå Universitetet, Høgskolen og BI samla seg i små og store grupper i parken.

– Me passar på at studentane sit litt med avstand og at dei held seg til sine grupper. Men sjølvsagt, det er vanskeleg, seier fadder Anniken Philipps ved Høgskolen på Vestlandet.

– Dei vil møta så mange som mogleg

Saman med Helene Utvik er ho fadder på grunnskulelærarutdanninga. Utvik har ikkje eit positivt inntrykk av studentane sitt fokus på avstand og antibac.

– Folk er ikkje veldig flinke. Dei bryt råda fordi dei er redde for å gå glipp av ting. Dei vil møta så mange som mogleg.

– Er fadderveka og desse arrangementa ein god idé?

– Kanskje ikkje dei offentlege arrangementa. Men å møta faddergruppa di på eit vorspiel eller heime hjå nokon, det synest eg er greitt, seier fadderen, og legg til:

– Det er jo ikkje greitt, men eg kan skjøna at studentane føler trongen til å møta sine klassekameratar.

REKTOR: UiB-rektor Dag Rune Olsen helsar på studentar i Nygårdsparken tysdag kveld. Han blei på ingen måte skremd over det han såg. Foto: Oddgeir Øystese / NRK

Festa trass avlyste arrangement

Over heile landet har fadderveker valt å avlysa arrangement. Men rektor Dag Rune Olsen på UiB vil ikkje gjera det.

Han gjekk sjølv «natteramn» blant studentane natt til onsdag for å sjå korleis studentane ter seg i fadderveka.

I tillegg til det sosiale, meiner UiB nemleg det er betre kontroll på kven som er saman om studentane er saman i organisert opplegg.

Når NRK er ute med rektoren er det tydeleg at det både er organiserte faddergrupper, men også uorganisert festing i same område. Det var fleire studentar frå BI, som har avlyst alle festar i fadderveka.

– Det er viktig for fadderbarna å bli kjent med nye personar. Det gjer det lettare å ha nokon å studera med. Fadderveka er viktig, seier ein fadder for eit førsteårskull ved BI.

– Men må det gjerast på denne måten?

– Dette er jo den vanlege måte å gjera det på. Eg har ikkje fått vita om nokre andre måtar å gjera det på.

– Men det er jo litt uvanlege tider?

– Det er det jo, absolutt. Men me prøver å følgja retningslinjene så godt me kan. Då blir det sånn.

FEST: Det var fleire faddergrupper i Nygårdsparken tysdag kveld. Foto: Oddgeir Øystese / NRK

Vil fullføra fadderveka

Etter å ha patruljert i Nygårdsparken tysdag kveld, vil ikkje Dag Rune Olsen avlysa fadderarrangement ved UiB.

Han meiner det einaste riktige er å fullføra fadderveka, og viser til at dei aller fleste oppførte seg slik helsestyresmaktene vil.

– Det er ingenting av det eg har sett her i dag som tilseier at me ikkje klarar å behalde det som er styresmaktene sine krav til smittevern, seier rektoren.

Men Olsen går med på at det står veldig mykje på spel, og at konsekvensane vert store om ei smittebølge oppstår mellom studentane.

– Me er opptekne av at organiserte møtestader, med smittesporing og avgrensa grupper, er viktige for smittevernet. Difor er me også opptekne av å halda på det gjennom fadderveka.

