Studentbar ved UiB brøt alkohollov i 10 måneder

En av studentbarene ved Universitetet i Bergen, Ad fontes, har brutt alkoholloven i mer enn 10 måneder. Det skriver Studvest.

1. januar i år gikk skjenkebevillingen til baren ut, men de fortsatte å selge alkohol fram til 18. oktober. Lederen i baren, som begynte i september, var ikke klar over den manglende skjenkebevillingen før i oktober, da baren ble stengt. Det er Humanistisk Studentuvalg (HSU) som er ansvarlig for baren.

På tre måneder i 2022, fikk baren tildelt ti prikker av skjenkekontoret, for å ikke ha levert inn en omsetningsoppgave. Bevillingen gikk ut ved nyttår, og baren hadde ikke søkt om en ny. Den tidligere lederen av HSU sier til avisen at han ikke visste om de ti prikkene, eller at bevillingen gikk ut. Kommunen sier at de har sendt informasjon gjentatte ganger til utvalget, og kontaktet fjorårets leder av baren.

Leder av HSU skal ikke ha vært oppført som leder på papiret, men styrte utvalget i praksis, og det er deler av grunnen til at informasjonan aldri kom fram. Studvest har foreløpig ikke fått tak i fjorårets leder av baren.