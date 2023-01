Strynefjellet er stengd

Vegtrafikksentralen melder at riksveg 15 over Strynefjellet er stengd på grunn av «veldig glatt veg». Det går føre seg no berging av vogntog som har køyrd seg fast på veg over fjellet frå øst. Det er estimert opning av vegen kl. 16.30, men det kan endre seg på kort varsel. Folk blir beden om å halde seg oppdatert på 175.no.