Strynefjellet og riksveg 5 i fare – Våtedalen inn

Statens vegvesen føreslår mellom anna å utsette riksveg 15 Strynefjellet. Det går fram av innspela Statens vegvesen i dag kjem med til kva dei meiner staten skal bruke pengar på fram mot 2033. Bakgrunnen er stor kostnadsauke og at planlegging ikkje er kome i gang. Heller ikkje riksveg 5 Erdal – Naustdal blir prioritert for utbygging. Her er årsaka at NVE har kome med innvendingar på alle alternativa og at prosjektet vil ikkje ha vedtatt kommunedelplan. Medan kuttlista er lang, meiner Vegvesenet derimot at store snøskred i Våtedalen på E39 gjer at det trengst ein ny tunnel der.