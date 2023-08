Strid om «søndags-køyrarar» og trafikksinker bør takast hardare

Det er sommar og ferietid, og mange som er på tur har god tid.

Kanskje så god tid at køen bak bilen veks.

Denne «idyllen» vil Norges Lastebileier-Forbund ha slutt på, og tek til orde for tøffare bøtelegging av bilistar som køyrer for sakte.

– I dei verste tilfella bør dei bøtelegge dei, seier regionsjef Jan Ove Halsøy.

Han syner til ei undersøking der sju av ti rapporterte at dei har opplevd stygge forbikøyringar på grunn av «søndagskøyrarar».

Jan Ove Halsøy er regionsjef i Noregs Lastebileigarforbund i Vestland. Foto: Steinar Nedkvitne

Sjefen for Utrykkingspolitiet i Vest, Terje Oksnes, er kjend med effekten sinker i trafikken kan ha på bilane bak.

– Det fører gjerne til at dei som ligg bak vert utolmodige, seier han.

Nyleg blei to bilistar stoppa i ei 80-sone i Stryn. Den eine av dei køyrde i 55 kilometer i timen.

Føraren fekk klar beskjed om å anten halde fartsgrensa eller å køyre til sides, melder Fjordingen.

– Når vi er på kontroll og blir merksame på kødanning, sjekkar vi den første bilen, seier Oksnes.

Terje Oksnes er sjef for UP i Vest. – Ligg du fem kilometer under fartsgrensa, gjer vi vanlegvis ikkje noko. Men ligg du 10 til 15 kilometer under fartsgrensa over tid, vert du vinka til sides, seier han. Foto: Leif Rune Løland / NRK

– Vi er langt meir uroa for dei som køyrer for fort

I dag risikerer du verken bøter eller førarkortet om du køyrer (for) sakte.

– Eg kjenner ikkje til at nokon har vorte bøtlagde eller straffa for å ha køyrt for sakte. Då er det rettleiing som har vore verkemiddelet, seier Oksnes.

Men: Du kan risikere straff dersom du er til hinder for annan trafikk.

Sjefen for Utrykkingspolitiet, Knut Smedsrud, peiker på at terskelen for «hinder» er høg, og vanskeleg å bevise.

– Vi er langt meir uroa for dei som køyrer for fort enn dei som køyrer for sakte.

Ifølge han er dei største farane i trafikken: Fart, rus og uoppmerksame sjåførar.

– Å køyre for sakte er definitivt ikkje ein av dei, seier han.

Vegtrafikkloven § 3 Ekspander/minimer faktaboks Enhver skal ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom så det ikke kan oppstå fare eller voldes skade og slik at annen trafikk ikke unødig blir hindret eller forstyrret. Kjelde: Lovdata

NAF får ofte spørsmål frå medlemmar om fart og forbikøyring sommarstid.

– Ligg du bak og irriterer deg, pust med magen og vent til du kan køyre forbi på ein trygg måte, er tipset frå Ingrunn Handegard i NAF.

– Pust med magen, seier Ingunn Handagard i NAF. Foto: NAF

I fjor oppmoda Statens vegvesen ferjeselskapa om å «halde att» vogntog og bubilar etter ferjeturane for å unngå at tungt lasta (og saktegåande) køyretøy skal skape kø og farlege situasjonar.

Oppmodinga vart kritisert av Norges Lastebileier-Forbund, som peika på at ferjemannskap ikkje kan sjå om eit vogntog er tungt lasta eller tomt.

Halsøy meiner at det er campingvogner og bubilar som er dei største sinkene i trafikken.

– Det er på høg tid politiet set fokus på dei som ofte skapar dei verste situasjonane i trafikken. Dei som køyrer sakte utan å sleppe forbi. Det skapar mykje aggresjon hjå dei som ligg bak, seier han.

Ann Helen og Odd Arild Hansen tar ein pustepause på Skei. Foto: Andrine Gald Myklebust / NRK

Vil ha bøter til sinker

– Det er til stor irritasjon, seier Ann Helen Hansen, og ler.

I lag med mannen, Odd Arild, er dei på veg sørover på E39 og har sett fleire farlege situasjonar i sommartrafikken.

Ved ladestasjonen på Skei i Jølster har Sæbjørn Sæbjørnsen eit kort stopp. Han meiner sinker i trafikken bør straffast på same måte som dei som råkøyrer.

– Det er på sin plass med ei bot tilsvarande det du får for å køyre for fort, seier han.