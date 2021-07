Ti år er gått siden terrorangrepet i Regjeringskvartalet og på Utøya 22. juli 2011, der 77 mennesker mistet livet.

Når dagen markeres i dag, er høyreekstremisme fortsatt en trussel i Norge, i følge PST sin ferske rapport.

Under Bergen kommune sin minnemarkering i dag er det derfor strenge sikkerhetstiltak.

Arrangementet er kun for inviterte deltakere, og den digitale streamingen sendes med forsinkelse slik at en kan forhindre å sende en eventuell forstyrrelse.

Kommunen ønsker ikke at offentligheten skal vite hvor konserten arrangeres.

– Vi må forholde oss til at det er høyreekstreme individer og krefter i dette landet som vil kunne ha interesse av å forstyrre markeringene, sier beredskapssjef Ivar Konrad Lunde.

Tiltakene er iverksatt både fordi kommunen ønsker å sikre en verdig ramme rundt en spesiell markering, og av hensyn til smittevern, forteller han.

TETT SAMARBEID: Arrangørene, kommunen og politiet har gjort fortløpende risikovurderinger av markeringene i dag, forteller beredskapssjef i Bergen kommune, Ivar Konrad Lunde. Foto: Leif Rune Løland / NRK

Midlertidig bevæpnet politi

For å trygge arrangementene i anledning markeringen av 22. juli, har politiet over hele landet en økt beredskap med midlertidig bevæpning denne uken.

– I forbindelse med arrangementene vil mange folk være samlet. Sett i sammenheng med det generelle trusselnivået, har vi valgt å legge oss på denne linjen, sier Gustav Landro, stabssjef i Vest politidistrikt.

Han understreker at det ikke er kommet noen konkrete trusler mot noen av arrangementene i Bergen.

– Vi vil være til stede både synlig og ikke synlig rundt arrangementene for å sikre markeringen.

Publikum vil derfor kunne se mer bevæpnet politi i dag.

– Vi håper at publikum forstår at det er for å være med å trygge situasjonen, og at folk ikke blir engstelige av det.

ØKT BEREDSSKAP: Politiet har økt fokus på sikkerhet denne uken. Her ved stabssjef Gustav Landro. Foto: Kaja Hauge / NRK

– Må bekjempe tankegodset

Fungerende byrådsleder Lubna Jaffery (Ap) mener behovet for sikkerhetstiltakene viser at vi fortsatt lever i et samfunn hvor det er trusler mot demokratiet.

– Det er krefter i samfunnet som støtter terrorhandlingene og som mener at det han gjorde var helt korrekt. De høyreekstreme kreftene er viktig å bekjempe, dessverre også ti år etter.

Hun skulle ønske vi hadde et samfunn der det ikke hadde vært behov for sikkerhetstiltakene.

– Det er trist at det må være sånn. Samtidig er jeg glad for at politiet er til stede for å trygge markeringene i år.

Ti år etter er det fortsatt viktig å holde fast i de verdiene som terroristen gikk til angrep på, mener Jaffery.

– Vi lovet for ti år siden at vi ikke skulle glemme. Vi skulle løfte stemmene til dem som ikke er blant oss lenger. Derfor er dette en veldig viktig dag å markere.