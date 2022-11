Strengare krav til vassføring i Vestland

Strengare krav til vassføring vil ramme kraftproduksjonen i eit tjuetals elvar i Vestland fylke.

– Dette vil sjølvsagt gå noko utover kraftproduksjonen, men regjeringa meiner vi her har funne ein rett balanse mellom omsynet til kraftproduksjon og viktige miljøverdiar, seier Klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap).

I alt reknar regjeringa med at auka vassføring i 144 elvestrekningar vil koste 1.740 gigawattimar i kraftproduksjon. Regjeringa kan per no ikkje svare på kva kraftprodusentar som blir pålagde nye restriksjonar.