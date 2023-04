Streiken er over, men lønnsoppgjeret er ikkje ferdig: – Alt avheng av det lokale tillegget

Ved Aker Solutions på Stord har det vore stille denne veka. 1900 arbeidarar har vore i streik sidan måndag, men fredag morgon var det igjen yrande liv på verftet.



– Eg blei overraska i går. Eg sat på kontoret då det kom ein kar som sa «streiken er over». Og eg berre «hæ?». Det gjekk litt fort, seier Finn Madssen jr. som er nestleiar i Fellesforbundet Aker Solutions Stord.

– Hadde du ikkje forventa det?

– Eg hadde forventa at vi skulle halde ut litt til. Eg trudde kanskje vi skulle få presse opp krona litt meir, seier han.

Avtalen mellom LO og NHO som avslutta streiken inneheld ein lønnsvekst på totalt 5,2 prosent, og eit låglønstillegg som er auka til tre kroner i timen. For dei utan lokal forhandlingsrett, blir det auka til fire kroner timen.

Madssen understrekar at han likevel er nøgd med resultatet.

– Det er mange som ikkje har lokal forhandlingsrett, og dei vil få litt meir. Det er jo dei vi eigentleg slost for.

– Ikkje rikare av dette oppgjeret

Om oppgjeret fører til reallønsvekst eller ei, er vanskeleg å vita før ein veit korleis økonomien utviklar seg i år. NRK sin økonomikommentator Cecilie Langum Becker trur likevel ikkje at nordmenn flest kjem til å få så mykje meir å rutta med.

– Me kjem ikkje til å bli så mykje rikare av dette lønnsoppgjeret, men kanskje kan me koma oss opp på eit nivå der me ikkje tapar for mykje på at prisane har stige så mykje dei siste åra, seier Langum Becker.

Medan NHO-sjef Ole Erik Almlid kalla streiken unødvendig, var LO-leiar Peggy Hessen Følsvik nøgd med oppgjeret.

– For oss er dette eit historisk godt resultat. Det har aldri skjedd i nyare tid at me har klart å oppnå eit høgare kronetillegg enn det me har gjort no, sa LO-leiaren på ein pressekonferanse torsdag kveld.

Trur ikkje nordmenn blir mykje rikare av dette oppgjeret Du trenger javascript for å se video.

Meir løn – høgare rente?

– Eg trudde kanskje det kunne verta ein lang streik, men heldigvis vart det ikkje det, seier Frank Hårklau.

Valseføraren arbeider på Veidekke sitt asfaltanlegg i Førde, og var ein av dei kring 25.000 arbeidstakarane organiserte i LO og YS som streika frå måndag til torsdag denne veka.

– Det har vorte lange dagar og litt for mykje kaffi, seier Hårklau.

– Det er vel eit bra oppgjer, men eg er redd for at renta fêr oppover no. Då er me kanskje like langt, seier Hårklau.

Og frykten for at økt kjøpekraft i befolkningen kan føre til ytterligere renteøkning, kan være reell. Flere økonomer påpekte dette da streiken var et faktum.

Flerie gonger denne veka har DNB Markets omtalt dette i sine morgenrapportar. Dei skriv mellom anna at konflikten i årets lønnsoppgjer «øker sannsynligheten for at lønnsveksten kan bli høyere enn Norges Bank har lagt til grunn».

Frank Hårklau ved Veidekke i Førde seier det har vore lange dagar med mykje kaffi. Foto: Raymond Lidal / NRK

– Alt er avhengig av det lokale tillegget

For mange av arbeidarane som er tilbake etter streiken, står det framleis noko på spel. Framleis skal det forhandlast om lokale tillegg fleire stader. Det kan gi endå meir klingande mynt i kassa.

– Me har framleis høge forventningar til dei lokale forhandlingane også, seier Finn Madssen jr. på Stord.

Han arbeidar på eit verft med ein ordrereserve på fleire titals milliardar kroner. Akkurat no er dei i innspurten med å gjere klart Equinor sitt skip «Johan Castberg» – eit gigantskip med plass til å lagre 1,1 millionar fat olje. At det er høg aktivitet bidreg til at dei tilsette forventar gode lokale tillegg på toppen av dei sentrale forhandlingane.

Også ved Nordfjord Kjøtt i Loen har dei håp om gode lokale forhandlingar.

– Alt er avhengig av kva me får i det lokale lønstillegget. Skal me få auka kjøpekraft, så må me henta ut noko lokalt, seier Siv Rauset, hovudtillitsvald i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN) ved Nordfjord Kjøtt.

– Det var fint for dei lågtløna, seier Jørgen Pedersen ved Aker Solutions på Stord. Ved verftet har dei tilsette no høge forventningar til gode resultat i lokale forhandlingar. Foto: Olav Røli / NRK

Lønnsoppgjeret er ikkje over

Dei 5,2 prosentane som dei streikande partane kom til einigheit om denne veka, kjem til å liggja til grunn for resten av forhandlingane som skal finne stad den komande tida.

Det er ikkje dermed sagt at det ikkje kan koma fleire streikar.

– Me veit at både sjukepleiarar og lærarar ynskjer seg meir lønsvekst enn det er lagt opp til i privat sektor, seier økonomikommentator Cecilie Langum Becker.

Ho trur det er størst streikefare knytt til lærarane. I fjor vart det tvungen lønsnemnd, og lærarane syntest dei fekk eit dårleg oppgjer då dei streika.

– Dei heng etter privat sektor når det gjeld lønsvekst. Dei har følt seg snytt i veldig mange år. Der er nok kampviljen ganske stor, seier Langum Becker.

Denne grafikken viser kvifor det blei streik og brot i forhandlingane: