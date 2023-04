25 000 LO- og YS-ansatte går i dag ut i streik etter det i går ble brudd i meklingen mellom partene i lønnsoppgjøret.

Det får blant annet konsekvenser for pendlere langs hele kysten der 11 av 16 riksveifergesambanden blir berørt.

Blant dem de tre største som til sammen har rundt 25 000 reisende hver dag:

Horten – Moss

Mortvika – Årsvågen

Halhjem – Sandvikvåg

I tillegg blir alle fergesambandene på E39 rammet.

Streiken får også konsekvenser for fergesambandene på fylkesveiene og for hurtigbåter. (Se fullstendig liste i faktaboks under)

Disse fergesambandene blir berørt av streiken Ekspandér faktaboks Riksfergesamband: NORDLAND :

Drag – Kjøpsvik: Sambandet vil bli stengt. Rederi: Fjord1

Bognes – Lødingen: Rute B vil bli innstilt. Rederi: Torghatten Nord

: Drag – Kjøpsvik: Sambandet vil bli stengt. Rederi: Fjord1 Bognes – Lødingen: Rute B vil bli innstilt. Rederi: Torghatten Nord TRØNDELAG/MØRE OG ROMSDAL :

Halsa – Kanestraum: Rute C vil være innstilt. Rederi: Fjord1

: Halsa – Kanestraum: Rute C vil være innstilt. Rederi: Fjord1 MØRE OG ROMSDAL :

Molde – Vestnes: Rute B vil være innstilt. Rederi: Boreal Sjø AS

Festøya – Solavågen: Rute C vil være innstilt. Rederi: Norled AS

: Molde – Vestnes: Rute B vil være innstilt. Rederi: Boreal Sjø AS Festøya – Solavågen: Rute C vil være innstilt. Rederi: Norled AS VESTLAND :

Anda – Lote: Rute B vil være innstilt. Rederi: Fjord1

Oppedal – Lavik: Rute B vil være innstilt. Rederi: Norled AS

Sandvikvåg – Halhjem: Rute 4 og 5 vil bli innstilt. Rederi: Torghatten Nord

: Anda – Lote: Rute B vil være innstilt. Rederi: Fjord1 Oppedal – Lavik: Rute B vil være innstilt. Rederi: Norled AS Sandvikvåg – Halhjem: Rute 4 og 5 vil bli innstilt. Rederi: Torghatten Nord ROGALAND :

Mortavika – Arsvågen: Rute D vil bli innstilt. Rederi: Fjord1

Hjelmeland – Nesvik – Ombo (Skipavik): Rute 1 vil bli innstilt. Rederi: Norled

: Mortavika – Arsvågen: Rute D vil bli innstilt. Rederi: Fjord1 Hjelmeland – Nesvik – Ombo (Skipavik): Rute 1 vil bli innstilt. Rederi: Norled VIKEN/ VESTFOLD OG TELEMARK: Moss – Horten: Rute D vil være innstilt. Rederi: Bastø Fosen Fergesamband på fylkesveiene: TROMS :

Refsnes – Flesnes

: Refsnes – Flesnes NORDLAND :

Melbu- Fiskebøl

Levang – Nesna

Herøysambandet

Lurøysambandet

: Melbu- Fiskebøl Levang – Nesna Herøysambandet Lurøysambandet TRØNDELAG :

Hofles – Geisnes – Lund

Brekstad – Valset

: Hofles – Geisnes – Lund Brekstad – Valset MØRE OG ROMSDAL :

Hareid -Sulesund

Seivika- Tømmervåg

Magerholm- Sykkylven

: Hareid -Sulesund Seivika- Tømmervåg Magerholm- Sykkylven VESTLAND:

Skjærsholmane – Ranavik

Gjermundshamn – Årsnes

Buavåg -Langevåg

Utne -Kvandal Hurtigbåter: TROMS :

Fjordronningen: Rute 2 Tromsø – Harstad

: Fjordronningen: Rute 2 Tromsø – Harstad TRØNDELAG :

Trondheimsfjord 1: Trondheim – Brekstad

: Trondheimsfjord 1: Trondheim – Brekstad VESTLAND :

M/S Fjordkatt: Rute 2090

M/S Tranen: Rute 2080

MS Tyrving: Bergen – Sogndal

MS Frøya: Bergen – Selje – Bergen

: M/S Fjordkatt: Rute 2090 M/S Tranen: Rute 2080 MS Tyrving: Bergen – Sogndal MS Frøya: Bergen – Selje – Bergen VIKEN:

M/S Prinsen: Aker brygge – Nesoddtangen

M/S Baronessa: Rute B11 og B12

M/S Baronen: Rute B20 Kilde: Statens vegvesen

– Flere av disse sambandene er viktige for pendlere, så det blir trolig rushtrafikk-problematikk som vil ramme flest. I tillegg vil noen ruter være nattestengt og det vil være dårlig tilbud på kveldene enkelte steder, sier avdelingsdirektør i Statens vegvesen Dag Hole.

Han har ett klart råd til pendlerne: Beregn litt mer tid til jobben.

Industrien rammes hardt: – Tror det vil stoppe opp

Flere oljeservicebedrifter rammes også hardt av streiken.

Hos Aker Solutions blir 2.703 ansatte tas ut i streik fra mandag av. 600 av dem på Stord.

I tillegg blir flere tatt ut i selskapene Subshore og Yabimo. Til sammen går dermed 1900 ut i streik på Vestlandsøyen.

Kl. 06.00 stod i de streikende klare på Aker Solutions på Stord. Foto: Olav Røli / NRK

Det opplyser Finn Madssen som er nestleder i Fellesforbundet for Aker Solutions Stord.

Lagerarbeidere, elektrikere, og de som jobber med måling og isolering er noen av dem som blir påvirket av streiken.

– Det blir ikke så mange igjen på verftet som får hjulene til å gå rundt. Personlig så tror jeg ikke det tar lang tid før egentlig alt stopper opp, sier han.

– Vi ble egentlig overrasket. Det er jo egentlig historisk dette her, legger Madssen til.

500 YS-medlemmer i offshoreselskapene Beerenberg og Bilfinger tas også ut i streik. Andre industribedrifter som Hydro Aluminium på Karmøy, Norsk Hydro i Sunndalsøra og Rosenberg Worley i Stavanger rammes også, melder E24.