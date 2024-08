Saka samanfatta: Kabintilsette har streika sidan fredag, og det er varsla opptrapping onsdag.

52 SAS-flygingar er innstilte.

Riksmeklaren seier at han har kontakt mellom partene.

SAS Noreg er positive til samtalar og ønsker ei rask avklaring.

SAS har ein anstrengt økonomi og streiken rammar selskapet hardt.

Krava frå kabintilsette er høgare løn, betre arbeidsvilkår og meir enn ei frihelg i månaden. Oppsummeringa er laga av ei KI-teneste frå OpenAI. Innhaldet er kvalitetssikra av NRK-journalistar før publisering.

Sidan fredag har kabintilsette vore i streik. Onsdag er det varsla opptrapping.

115 kabintilsette frå Fellesforbundet er tatt ut i streik etter at ikkje blei einigheit i tarifforhandlingane. I tillegg er 40 frå Parat tatt ut.

SAS har måndag førebels kansellert over 43 avgangar frå norske flyplassar.

I tillegg er det ni SAS-fly frå utlandet som er innstilte.

Innstilte SAS-fly 26. august 06.15 – frå Stavanger til Bergen (SK4136) 06.30 – frå Kristiansand til Oslo (SK206) 06.30 – frå Kristiansund til Oslo (SK2302) 06.35 – frå Bergen til Stavanger (SK4137) 06.35 – frå Trondheim til Oslo (SK335) 06.50 – frå Ålesund til Oslo (SK1313) 06.55 – frå Oslo til Trondheim (SK330) 07.00 – frå Oslo til Bergen (SK249) 07.00 – frå Bodø til Oslo (SK4105) 07.30 – frå Alta til Oslo (SK4409) 07.30 – frå Alta til Tromsø (SK4409) 07.40 – frå Bergen til Oslo (SK244) 07.40 – frå Stavanger til Oslo (SK4008) 07.55 – frå Oslo til Stavanger (SK4011) 08.00 – frå Oslo til Bergen (SK251) 08.10 – frå Oslo til London Heathrow (SK803) 08.15 – frå Oslo til Ålesund (SK1314) 08.20 – frå Oslo til Brussel (SK4743) 08.20 – frå Trondheim til Oslo (SK345) 08.25 – frå Bergen til Oslo (SK248) 08.30 – frå Tromsø til Oslo (SK4409) 08.40 – frå Oslo til Bodø (SK4104) 09.15 – frå Oslo til Düsseldorf (SK816) 09.20 – frå Stavanger til Oslo (SK4014) 09.25 – frå Bergen til Oslo (SK252) 09.40 – frå Ålesund til Oslo (SK1315) 09.50 – frå Stavanger til København (SK1875) 10.10 – frå Oslo til Dublin (SK4603) 10.35 – frå Bodø til Oslo (SK4107) 10.45 – frå Oslo til Paris Charles de Gaulle (SK837) 10.55 – frå Oslo til Berlin (SK4723) 11.05 – frå Oslo til Zurich (SK841) 11.25 – frå Oslo til Stuttgart (SK4855) 13.20 – frå Oslo til Haugesund (SK312) 15.05 – frå Oslo til London Heathrow (SK908) 16.35 – frå Oslo til Amsterdam (SK827) 17.30 – frå Oslo til Bodø (SK4122) 17.35 – frå Oslo til Stavanger (SK4045) 19.00 – frå Stavanger til Oslo (SK4046) 19.25 – frå Bodø til Oslo (SK4123) 20.20 – frå Oslo til Tromsø (SK4432) 20.30 – frå Oslo til Trondheim (SK380) 21.50 – frå Oslo til Kristiansund (SK2309) FLY TIL NOREG 09:15 – til Stavanger frå København (SK1870) 12:55 – til Oslo frå Brussel (SK4744) 13:35 – til Oslo frå Düsseldorf (SK817) 13:45 – til Oslo frå London Heathrow (SK804) 14:50 – til Oslo frå Berlin (SK4724) 15:35 – til Oslo frå Dublin (SK4604) 16:20 – til Oslo frå Paris Charles de Gaulle (SK834) 16:20 – til Oslo frå Zurich (SK842) 20:45 – til Oslo frå London Heathrow (SK810) Oppdatert klokka 10.54. Sjekk Avinor for oppdatering. NRK tar forbehold om at nokre av innstillingane kan skuldast andre forhold enn streiken.

– Det er viktig å understreke at alle reisande som blir påverka, vil få beskjed via SMS, e-post eller på SAS-appen. Høyrer ein ingenting, så går flyginga som oppsett, skriv pressesjef Øystein Schmidt i SAS Noreg.

Sundag var minst 40 avgangar innstilte.

INNSTILTE: Fleire SAS-flygingar er innstilte. Foto: Simon Skjelvik Brandseth / NRK

Forvirring om møte

Tidlegare måndag fekk NRK opplyst frå Riksmeklarens kontor at det var kalla inn til møte mellom partane måndag. Riksmeklar vil ikkje stadfeste dette overfor NRK.

– Eg kan ikkje bekrefte noko møte, men har hatt kontakt med partane, seier riksmeklar Mats Wilhelm Ruland.

Til NRK skreiv Martinus Røkkum i SAS Noreg kabinforeining at dei er klare dersom SAS gir dei eit betre tilbod.

– Parat er klare til samtalar dersom arbeidsgivar gir tydelege signal på lønnsdelen, sa han tidlegare.

Pressesjef Øystein Schmidt i SAS Noreg har sagt til NRK at dei registrerer utsegnene frå Parat.

– Me er positive til alt som kan løyse denne situasjonen. Me ønsker ei rask avklaring, seier Schmidt.

– Kor lenge kan selskapet reint økonomisk klare seg med ein streik no?

– Det er klart at SAS har ein anstrengt økonomi, me er under konkursbeskytting og me har lidd betydeleg tap den siste tida, så ein streik rammar oss hardt. Kor lenge vi kan klare dette kan eg ikkje seie noko om, seier Schmidt.

Det er ikkje kjent kva tidspunkt møtet mellom partane skal vere.

Streikar for løn og frihelger

Krava frå kabintilsette, som er organisert i Parat og Fellesforbundet, er høgare løn og betre arbeidsvilkår. Dei ønsker også meir enn ei frihelg i månaden.

Måndag møtte LO-leiar Peggy Hessen Følsvik på Gardermoen og fekk helse på streikevaktar medan dei markerte seg utanfor avgangshallen på Oslo lufthamn. Det skriv NTB.

Fredag varsla Fellesforbundet at dei kjem til å trappe opp streiken frå onsdag 28. august. Då blir 401 medlemmer tatt ut.

LO-leiar Peggy Hessen Følsvik på Gardermoen måndag morgon. Foto: Lise Åserud / NTB

Ventar på fly

Roy-Ivar Andreassen er ein av dei SAS-passasjerane som har tatt turen til Værnes i Trondheim trass streik. Han sjekka på nettet før han drog til flyplassen, og det ser ut til at hans flyruter går som planlagt.

At det er streik tenker han er heilt greitt.

– Dei har låg løn, og då har eg forståing for det.

Roy-Ivar Andreassen ventar på flyavgangen til Harstad på Værnes i Trondheim. Foto: Jøte Toftaker / NRK

Andreassen skal heim igjen på torsdag, og håper alt fungerer som det skal då.

– Føler du deg trygg på det?

– Nei. Men, då finst det andre flyselskap som også flyg same rute.

Også Jan Ragnar Setsaas tar streiken med knusande ro. Han skal heim til Oslo frå Vega og har akkurat kome frå Brønnøysund.

– Eg var litt uroa, men når ein kjem til Værnes, så går det no eit tog, seier Setsaas.

– Eg kikka litt på kva dei har i grunnløn, og det er kanskje riktig å få justert noko der, og det med litt betre organisert fritid kan også vere ei god ordning, seier han.