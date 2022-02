– Det er plass til to tusen her, seier leier i LO Indre Hardanger, Tommy Tverdal til Hardanger Folkeblad.

Han er medlem i Industriaksjonen, ei samanslutning av meir enn 50 fagforeiningar. Dei har teke initiativ til ein straumprisallianse som krev «nasjonal råderett over arvesølvet» og som vil «presse fram ny kraftpolitikk».

Tverdal planlegg demonstrasjonen i Odda, ein av i alt 21 ulike stader i landet der Straumprisalliansen i dag aksjonerer.

Aksjonen har alt fått tilslutning frå SV, Raudt, MDG, Bondelaget, Naturvernforbundet og delar av Arbeiderpartiet.

Krev «total omlegging»

Alle saman foreint i ei felles misnøye med korleis kraftsystemet «er rigga», og eit felles ynskje om å ta større politisk kontroll over marknaden.

På kort sikt er kravet å kutte elavgifta og momsen på straum, men alliansen stiller også meir langsiktige krav om ei «total omlegging av kraftpolitikken» (sjå faktaboks).

– Situasjonen med enormt høge straumprisar er politisk skapt. Vi må ta tilbake kontrollen over krafta, sa leiar for aksjonen, Remy Penev, til Klassekampen i førre veke.

Det var 20. januar demonstrasjon mot høge straumprisar framføre Stortinget. Foto: Trond Lydersen / NRK Foto: Chetan Rastogi / NRK

Dette er hovudkrava til Strømprisalliansen Ekspandér faktaboks Stans i krafteksport ved lågfyllingsgrad i vassmagasina.

Noreg må ut av Acer og EUs energiunion – framleis kraftsamarbeid med nabolanda våre.

Føreseielege langsiktige kraftprisar for industri og landbruk. Toprissystem for hushald med 35 øre/kWh som makspris for ordinært forbruk. Her vert det demonstrasjonar i dag: Tromsø, Sortland, Mo i Rana, Mosjøen, Verdal, Trondheim, Bergen, Etne, Stord, Haugesund, Sauda, Odda, Egersund, Stavanger, Kristiansand, Porsgrunn, Gjøvik, Raufoss, Elverum, Oslo, Fredrikstad.

– Billig kraft bygde landet

I kraft- og oljefylket Rogaland er det markeringar i Egersund, Sauda, Haugesund og Stavanger.

– Ein god del av industrien i fylket, som på Karmøy og i Sauda, ikkje hadde eksistert hadde det ikkje vore for konkurransefortrinnet billig kraft gir.

Det seier leiar Jo Jenseg i LO i Stavanger og omegn under arrangementet på Torget i Stavanger.

– Viss kraftprisane er like høge som alle andre land, blir det vanskeleg å etablera ny industri her. På kort sikt må me få ein makspris på 35 øre. På lengre sikt må avtalane om kraftoverføring reforhandlast for å få sikra rimeleg kraft til industri, næringsliv og folk flest.

INDUSTRIBYGGING: – Billig vasskraft er jo grunnen til at me har kunna etablert slik industri i Noreg, seier Jo Jenseg i LO i Stavanger og omegn Foto: Anders Haualand / NRK

Må førebu seg på høgare i straumprisar

Tidlegare i februar varsla Noregs Vassdrags- og energidirektorat (NVE) at landet må førebu seg på høgare i straumprisar i overskodeleg framtid.

– Ikkje berre i vinter, men også i sommar og kanskje neste vinter, sa avdelingsdirektør i NVE, Inga Nordberg til NRK.

Norsk Industri er den største landsforeininga i Næringslivets Hovedorganisasjon. Leiar Stein Lier-Hansen seier at NVE-prognosen «ikkje er overraskande» og at dette legg føringar for politikken.

VÅTT ER GODT: Vasskraftaksjonistar i Stavanger-regnet. Foto: NRK

– Regjeringa har signalisert at ho vil fortsette å kompensere hushaldningane. Det er bra. No må vi ha tilsvarande ordningar for industrien, seier han.

Lier-Hansen legg til:

– For den kraftintensive industrien må det skapast tillit til at vi har sikker tilgang på rimeleg kraft også på lang sikt. Difor er arbeidet til energikommisjonen viktig.

«Casino»

– Straumpolitikken blir driven som eit europeisk casino, med høge og ustabile prisar til dei som kan by mest på NordPool, meiner stortingsrepresentant Sofie Marhaug i Raudt.

Ho meiner Noreg risikerer å bli ståande igjen som råvareprodusentar, utan arbeidsplassar og med nedlagde lokalsamfunn.

– Eg kjenner ikkje igjen det Arbeiderpartiet jeg las om i historiebøkene, som sikra kontroll over naturressursane til det beste for folk og arbeidsplassar.

RIKELEG TILGANG: Regjeringa presenterte sist veke energikommisjonen som skal kartlegge kva som skal til for at norsk industri framleis «skal ha rikeleg tilgang på fornybar kraft». Foto: Terje Pedersen / NTB

Vil redusere sårbarheita for høge kraftprisar

Regjeringa presenterte sist veke den lenge varsla energikommisjonen. Innan 15. desember skal kommisjonen kartlegge kva som skal til for at norsk industri og norske straumkundar framleis «skal ha rikeleg tilgang på fornybar kraft».

– Det er viktig at vi ser på korleis vi kan redusere sårbarheita for ekstraordinært høge kraftprisar, sa olje- og energiminister Marte Mjøs Persen (Ap) då ho presenterte planane.

ELKEM THAMSHAVN: – Tilgang på konkurransedyktig kraft er eit av dei viktigaste rammevilkåra for å bevare industrien, seier Fredrik Norman i Elkem. Foto: Bent Lindsetmo / NRK