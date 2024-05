Straume: Meld kontroll på brann

Det brenn i same område på Straume som i går.

– Meld kontroll på brann. Driv ettersløkking, skriv 110 Vest.

Brannvesenet melde tidlegare om ein brannfront på 75 til 100 meter.

– Me kan ikkje svare på om dette er ein ny brann eller om det har blussa opp no, men det er i same område, seier vaktsjef ved 110 Vest, Dan Inge Gjesdal.

– Der det brenn no var der dei klarte å stogge brannen i går, men eg kan ikkje seie noko om årsak, seier han.

Brannvesen rykka frå Fana, Laksevåg og Ågotnes stasjonar.

Politiet oppmodar folk om å halde seg vekke frå området.