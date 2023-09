Straff på åtte års fengsel blir stående

Straffen på åtte års fengsel for en mann i 30-årene, etter at 43 år gamle Ronny Nygård ble funnet død på en parkeringsplass i Åsane i 2019, blir stående. Det er klart etter at Høyesterett har avvist å behandle anken. Dommen fra Gulating lagmannsrett er med det rettskraftig, skriver BT. Mannen er dømt for grov kroppsskade. Dommen i lagmannsretten var ett år strengere enn i tingretten.