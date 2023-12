Stortingsflertall ber regjeringen endre strømprisforskjeller

Et flertall på Stortinget har vedtatt å be regjeringen om å sette i gang tiltak for å endre de store prisforskjellene i de ulike strømprisområdene. Vedtaket kommer etter at representanter fra strømprisområdet NO2 (Sørvest-Norge), der prisene har vært høyere enn de andre områdene, besøkte Stortinget tidligere i høst. Det melder Stavanger Aftenblad.

Flertallet ønsker at regjeringen skal vurdere tiltak som kan settes inn for å hindre store prisforskjeller mellom et prisområde og tilgrensende prisområder. Det er totalt fem slike områder i landet, og i Sør-Norge har spesielt NO2 ligget godt over nabområdene i Sørøst- og Midt-Norge.