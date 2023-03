Stortap for Arna-Bjørnar

Arna-Bjørnar tapte 0-5 mot Vålerenga i Toppserien si 1. runde i ettermiddag.

Bergensarane låg under med to mål til pause. Vertane køyrte på i andre omgang, og trass i at Arna-Bjørnar skapte nokre brukbare sjansar enda det i stortap.