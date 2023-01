Stort vassleidningsbrot i Bergen

Det har vore eit større vassleidningsbrot i Kolstien på Landås.

– Me har fått fleire telefonar om at det har kome vatn opp av gata der. Kommunen er på veg og me skal gjera ein kontroll så vatnet ikkje går inn i hus, seier vaktkommandør Helge Lund i 110 Vest.

Brannvesenet, politiet, kommunen og Bergen Vann har rykt ut til staden. F585 Nattlandsvegen ved Mannsverk er stengd, i tillegg til Landåslien og fleire sidevegar. Politiet skriv på Twitter at vatnet frys nokre stader og at strøbilar er på veg. Dei ber folk om å styra unna området både til fots og på hjul.