Stort utslepp av sildefeitt i Måløy

Det har i ettermiddag vore eit stort utslepp av sildefeitt i Måløy, melder 110 Vest. Brannvesenet er på staden og hjelper med lenser for avgrense sildefeittet i sjøen. Fjordenes Tidende skriv at Sildefeittet er godt synleg, og at ein båt også deltek i arbeidet med å hindre sildefeittet i å spreie seg meir.