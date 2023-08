Stort tjuveri av båtmotorar på Reed

Natt til onsdag har tjuvar stole båtmotorar for fleire hundre tusen kroner frå båtmoloen på Reed i Gloppen, ifølge politiet. Tjuvane har etter alt å døme taua båtane dei har stole motor av frå moloen og til eit området der dei har kunne laste dei over i ein bil. I mai var det eit tilsvarande tjuveri, og politiet utelukkar ikkje at det kan vere same personar som står bak også dette tjuveri.