Stort strømbrudd i Bergen

Over 2300 husstander i området Arnatveit – Haukeland i Bergen er uten strøm mandag kveld. BKK jobber nå på spreng for å rette feilen. – I utgangspunktet var det 310 som mistet strømmen kl. 20.10. I forbindelse med feilsøking har et større område falt ut, slik at tallet nå er 2317, sier pressevakt i BKK, Jarle Hodne til NRK. Hodne sier strømmen kan komme og gå litt i en periode mens feilsøket pågår.