Stort snøskred i Kjenndalen i Stryn

– Skredet har gått frå 1600-meters høgde og ned til elva vegen. Førebels veit vi at nokre bilar og campingvogner er tekne av raset, og eitt par som er skadde. Men situasjonen er framleis veldig uklar, seier Tormod Hvattum, tenestestadleiar for politiet i Stad.

Skredet vart varsla klokka 13.30 av ein bilførar som såg skredet gå.

Hvattum kjenner ikkje til skadeomfanget på mannen og barnet.

– Kor stort er skredet?

– Det er veldig stort. Rapportane seier at heile fjellsida er reinska for snø. Førebels er det meldt at det ikkje er fare for nye skred, sidan all snø har kome ned.

Kjenndalen ligg mellom Lovatnet og Jostedalsbreen i Stryn kommune.

– Vi jobbar på spreng med å få oversikt over området og om det er nokon som er tatt, seier Cecilie Øversveen hos Hovedredningssentralen.

Ho anslår breidda på raset til 400 meter, og legg til at det er «overhengande fare» for nye ras.

Til VG seier ho at det er meir enn 20 personar innanfor området som er innesperra.

– Vi har ikkje tid til å prate no. Vi jobbar med å hjelpe dei som er evakuert, seier eigar av Kjenndalstova, Ingvill Tronrud.

Politiet er på plass i Kjenndalen med store ressursar.

– Situasjonen er uoversiktleg og politiet jobbar saman med de andre naudetatane for å skaffe oversikt over omfang, seier Gry Benedicte Halseth i Vest politidistrikt

Ein hundepatrulje vil gjere søk i raset så snart det er forsvarleg for mannskapa.

Vest politidistrikt styrer innsatsen på bakken, mens Hovedredningssentralen styrer operasjonen i lufta.