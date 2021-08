Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Totalt 14 personer er smittet, ifølge en pressemelding fra Haraldsplass Diakonale Stiftelse.

Elleve av de smittede er beboere, mens tre er ansatte.

Alle de smittede med covid-19 er enten vaksinerte med én eller to doser.

Beboerne skal være fullvaksinerte.

– Krevende smittesporing

– Smittesporingsarbeidet og testing pågår fortløpende. Situasjonen med et pågående utbrudd er krevende. Vi følger våre interne retningslinjer og beredskapsplan, og det er iverksatt nødvendige tiltak. Vi håper at dette utbruddet skal få en god utgang for alle de berørte, sier Marion Ytre Kvamme som er institusjonssjef ved Siljuslåtten sykehjem i pressemeldingen.

Sykehjemmet, som eies av Bergen kommune, er stengt for besøkende.

Sykehjemmet ligger i Ytrebygda bydel, og åpnet i april 2019. Det er Haraldsplass Diakonale Stiftelse som drifter sykehjemmet.

SMITTESPORING PÅGÅR: Kommunen driver smittesporingsarbeid og testing av flere beboere i forbindelse med utbruddet på sykehjemmet. Foto: NRK

Venter høye smittetall mandag

Smittetrykket i Bergen har den siste tiden vært kraftig. Kommunen har innført en lokal forskrift for å bremse smittespredningen.

Senest søndag ble det registrert 70 nye smittetilfeller i Bergen.

Det er ventet enda høye smittetall i Bergen kommune på starten av denne uka, ifølge BA.

Deltavarianten av viruset herjer i kommunen, og det er aller flest unge voksne som er berørte.

Men forrige uke uttrykte kommunen bekymring over at flere og flere eldre fikk påvist smitte.Flere sykehjem i Bergen er rammet av smitte.