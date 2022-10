Stort bortetap for Åsane

Åsane tapte heile 4-0 borte mot Stabæk måndag kveld. Stabæk scora to mål før pause. Åsane kom litt betre med i starten av andre omgang, men så fekk Stabek to mål til. Åsane ligg no på 12.-plass på tabellen i 1. divisjon, det er sju poeng ned til kvalikplass.