Storseier for Brann på bortebane

Brann viste muskler mot Raufoss på bortebane og kampen i 1. divisjon endte 5–0 til bergenserne. Bård Finne sørget for det første og tredje målet i kampens 27. og 58. minutt. Like før pause banket Kasper Skaanes inn det andre målet på Nammo stadion. Mot slutten av kampen kom det ytterligere to scoringer: Først fra Aune Heggebø i det 71. minuttet og Vegard Leikvoll Moberg i det 89.