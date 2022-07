Større vannledningsbrudd i Bergen

Vann trenger inn i en bolig etter et større vannledningsbrudd i Kvernabekkvegen på Stend i Fana. Ifølge brannvesenet er det mulig at flere boliger er rammet. De rykker ut med pumper til stedet. – Det renner vann i mengder inn i to hus, sier Helge Lund, vaktkommandør i 110 Vest.