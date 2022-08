Større steinras i Øvre Årdal

Det har gått et større steinras over en gang og sykkelvei i Tronteigen i Øvre Årdal i Sogn. På Twitter skriver politiet at det skal være et jord- og steinras som har gått, og at steinene er på størrelse med fotballer. Det skal ikke være meldt om personskader, og politiet er på vei til stedet.

En NRK-tipser forteller at det ikke er første gang det går ras i området, men at dette er større enn normalt.

– Sånn har det ikke vært på mange år, og det blir sikkert mer med regnet som kommer nå, forteller han.