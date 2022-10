Større investeringar i fornybar energi enn i olje og gass

For første gong ventar analyseselskapet Rystad at investeringane i fornybar energi vil passere investeringane i olje og gass. I sum ventar Rystad at det vert investert 494 milliardar dollar i fornybar energi i 2022, medan investeringane i olje og gass endar på 446 milliardar dollar.