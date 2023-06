Større diesellekkasje stengjer Knappetunnelen

Ein lastebil med ein større diesellekkasje står inne i Knappetunnelen i Bergen. Brannvesenet omtalar det som «akutt forurensing». Tunnelen er stengd.

– Det er snakk om 300 liter diesel. Brannvesenet og Mesta jobbar saman i tunnelen, seier Jan Ove Hauge på 110-sentralen. Dei har lagt ut oljeabsorberande lenser og tanken lekkasjen kom frå er no tom.

Vegtrafikksentralen melder at det blir jobba på spreng for å få rydda opp, men at dei ikkje er sikre på at dei klarar å opna tunnelen før rushtrafikken kjem. Dei ber folk planlegga alternative ruter.