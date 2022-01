Det er sterk vind og store mengder nedbør over sørligere strøk i Norge denne helgen.

I Rogaland og Østafjells ble det fredag sendt ut oransje farevarsel, og det kan bli aktuelt å heve farenivået i Vestland.

– Det er en del uvær på gang, og vi venter en nordvestlig storm, med regn-, snø- og sluddbyger, sier statsmeteorolog Unni Nilssen.

I Bergen kan det gå mot rekordkraftige vindkast

– Hvis prognosen står til og det blir 38 m/s i Bergen så slår vi den syv år gamle rekorden fra januar 2015. Da ble det målt 37,7 m/s, forteller Nilssen.

Statsmeteorolog Rafael Escobar Løvdahl viser det kraftige uværet på vei inn mot vestkysten av Norge. Du trenger javascript for å se video. Statsmeteorolog Rafael Escobar Løvdahl viser det kraftige uværet på vei inn mot vestkysten av Norge.

Store nedbørsmengder

Været vil ifølge statsmeteorologen særlig ramme Vestlandet, og sør for Stadt og Dovre.

Vindøkningen begynner allerede fredag kveld, og tar seg opp til en nordvestlig storm. Hun beskriver det kommende uværet som en kraftigere hendelse enn stormen Gyda som rammet Midt-Norge 12.- 13. januar.

– Stormsenteret vil gå rett over sørligere deler av landet, sier Nilssen.

I enkelte områder, blant annet bergensområdet, er det spådd store nedbørsmengder.

– Det er ventet rundt 50-70mm på tolv timer, og det er et godt regnvær på få timer, sier hun.

Både vinden og nedbøren kan by på lokale utfordringer.

– Typiske konsekvenser er tre som velter, og det kan være lokale strømbrudd. Det blir nok fort en del innstilte fergeavganger, og i tillegg så vil det kunne komme høye bølger i strandsonen så der bør man ikke oppholde seg, sier meteorolog Magnus Haukeland

FAREVARSEL: Det er sendt ut farevarsel for både snø-, sørpe- og jordskred i helgen. Foto: skjermdump / varsom.no

– Bli inne

Nilssen forteller at hun fraråder turer i helgen, og at det også kan bli krevende kjøreforhold i fjellet.

– Hvis du skal på fjellet, må du kjøre ganske snart og bli inne på hytta til det er over. Jeg tipper at søndag ettermiddag så er det verste over. Det kan bli snøfokk og glatte veier, og jeg vil ikke anbefale å kjøre når det står på som fullt, sier hun.

Ifølge statsmeteorologen kan det bli stengte veier, og det kan ta tid før veiene blir ryddet. Aller helst håper hun at de fleste holder seg inne.

– Følg med og kle deg etter været. Paraplyen blir kanskje dum i vinden, men ikke gå ut dersom du ikke absolutt må ut, sier Nilssen.

Unngå bratt terreng

Mads-Peter Dahl, vakthavende ved jordskredvarslinga, forteller at stormens milde vær og nedbørsmengde er årsaken til at de har sendt ut gult farevarsel for jord-, sørpe- og snøskred.

– Flere steder hvor det er en del vann i bakke allerede, og det øker faren for jod flom skred. De stedene der det ligger en del snø før det kommer regn, der er det fare for sørpeskred, sier han.

Han oppfordrer folk til å holde seg innendørs i helgen.

– Hold deg unna bratt terreng, og bekker og elver med stor vannføring. Så er det fint å rense avløp og den slags for kvist og løv og is og snø. Det som er ofte problemet er vann på ville veier, sier han.

Ifølge Dahl vil skredfaren minske når temperaturen synker lørdag kveld.

–Dette gule varslet er det laveste av våre varslingsnivåene våre, så det er ikke snakk om den store faren. Men det betyr likevel at enkelte hendelser kan forekomme.