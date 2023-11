Store skader i Damsgårdstunnelen

Det er gjort store skader på et teknisk bygg i Damsgårdstunnelen i Bergen etter en eksplosjon i natt. Ingen personer ble skadet, men eksplosjonen førte til at tunnelen ikke kunne åpnes som planlagt i morges. Først nærmere klokken 09.00 ble et av feltene i tunnelløpet mot Sotra åpnet for trafikk. Det andre feltet blir trolig stengt resten av dagen.