Store sirkusproblem for Agora

Cirkus Agora har store problem med å finne ein plass å stå i Bergen, skriv BA. Gjennom åra har sirkuset blant anna stått på Festplassen, ved Høyteknologisenteret, Nygårdstangen, Slettebakken, og seinest ved Haukelandshallen på Nymark. Like mange gonger har dei vore nøydde til å finne seg ein ny plass å stå, og no har ikkje kommunen noko stad å tilby sirkuset. Sirkusdirektør Jan Ketil Smørdal fryktar for framtida i det som har premierebyen dei seinare åra.- Vi er fortvila, vi har blitt jaga frå stad til stad i årevis, seier han til avisa.