Store problem på fjellovergangane mellom aust og vest

Dårleg vêr gjer at det måndag morgon er problem på dei aller fleste fjellovergangane mellom aust og vest. Klokka 8.15 er det berre opent for fri ferdsel på E16 over Filefjell, men grunna dårleg vêr er det fare for kolonne på strekninga.

Fv. 50 Hol-Aurland, Fv. 53 Tyin-Årdal, Rv. 7 Hardangervidda, Rv. 13 Vikafjellet og Rv. 15 Strynefjellet er alle stengt grunna vêret.

På Rv. 52 over Hemsedalsfjellet er det kolonnekøyring.

E134 over Haukelifjell er også kolonnekøyrt, men der kan vegen bli stengt på kort varsel, ifølgje oversikta til Vegvesenet.