Laurdag morgon trefte kraftig vind og regn Os, utanfor Bergen.

Uvêret førte til store skader idrettsanlegget til Nore Neste.

Store delar av taket er flerra opp, og ligg strøydd utover kunstgrasbana. Også sjølve bana har fått store øydeleggingar.

– Det er tøft å sjå øydeleggingane som er her. Det har openbert vore sterke krefter i sving, seier dagleg leiar Eirik Andre Hesthammar.

Erik Andre Hesthamar Foto: AGNIESZKA IWANSKA / NRK

Han fekk telefon i dag tidleg av far sin Stein Hesthammar.

Steinar Hesthamar var den første på idrettsanlegget etter uvêret.

– Det er heilt forferdeleg for idrettslaget, og barn og unge som er her til vanleg.

Både han og sonen er glade for at uvêret trass alt trefte tidleg på morgonen, og at det ikkje er skader på barn og unge.

– Dette er et idrettsanlegg som er i bruk kvar dag. Vi skulle ha to heimekampar klokka 11. Det er hell i uhell at dette skjer når det ikkje er barn og unge på anlegget.

No står att eit stort oppryddingsarbeid før bana igjen er speleklar, fortel Erik Andre Hesthammar.

– Begynte å regne som eg aldri har sett før

Også fleire tak har fått hard medfart i uvêret.

Deler av taket på ein firemannsbustad Os av, flog om lag 100 meter og treft ein husvegg. Ingen var heime i huset og ingen er skadde, melder politiet.

Det er også skade på eit anna bustadbygg, der taket skal ha letta og landa igjen.

Fire personar er evakuerte.

Foto: Rene Dyngeland

– Ein evakuert til lokal brannstasjon, dei andre besørger seg sjølv, opplyser operasjonsleiar Knut Dahl-Michelsen i politiet.

Rene Dyngedal bur i området.

Ifølge han kom det plutseleg mykje vind, regn, lyd og tore omtrent samstundes.

Han tok ungane og løp ned i kjellaren i tilfelle det skulle komme plankar og takplanter.

– Det begynte å regne som eg aldri har sett før. Det var masse bråk og eg såg nesten ikkje ut vindauga.

Også Sigurd Petter Laugen såg uvêret komme.

– Eg høyrde at det klirret langt inn i huset mitt, sjølv om det er godt isolert.

I tillegg er det skader på bilar og enkelte takstein som har flydd av tak.

Takstein ramla ned etter uvêr på Os. Foto: Rene Dyngedal

Gult farevarsel for styrtregn

Ifølgje meteorolog Ingri Halland Soldal har det regn meir enn 20 millimeter mellom klokka 09 og 10 i dag på Os.

– Vindstyrken kjem med dei kraftige bygdene.

Gult farevarsel for styrtregn på deler av Vestlandet. Foto: meterologisk institutt

Ifølge henne vil det framleis blir byeaktivitet i løpet av dagen.

Meteorologane har sendt ut gult farevarsel for styrtregn for ytre strok av Vestland fram til klokka 14 laurdag. Det er og moglegheit for torebyer

– Om byene blir like kraftige er vanskeleg å føreseie, seier Soldal.