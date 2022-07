Store mengder slam i Lærdalselva – frykter for livet i elven

En av Norges beste lakseelver ble brått grå onsdag denne uken.

Styreleder Jens Olav Flekke i organisasjonen Redd villaksen kaller hendelsen for en «miljøkatastrofe».

Han frykter at konsekvensen blir at fisken i elven dør.

– Det som er sluppet ut her, har ingenting i en elv å gjøre. Fisken som ble klekket i år, kan omkomme. Gytingen kan ha vært bortkastet.

Lærdalselven er allerede er sårbar. Denne sommeren er elven stengt for laksefiske.

– Hvis en hel årgang blir borte, så er det noe man vil merke i lang tid fremover.

VG omtalte steinslammet først.

Jens Olav Flekke i Redd villaksen kaller hendelsen en «miljøkatastrofe». Foto: Privat

– Gjorde ting som har fungert

Norsk Grønnkraft AS bygger et kraftverk i Lærdal.

Hendelsen skjedde da boreslammet skulle deponeres.

Da slammet ble lagt i et basseng, brøt veggen. Det gjorde at slammet fant veien til et gammelt betongrør, og deretter ut i elven.

Vanligvis er det slik Lærdalselva ser ut. Bildet er fra tidlig i juni. Foto: Norske lakseelver

– Vi gjorde ting som har fungert tidligere. I etterpåklokskapens lys kunne vi gjort enda mer i forkant, sier daglig leder Rune Skjevdal i Norsk Grønnkraft AS.

Kraftselskapet mener selv at det er snakk om 10 til 15 kubikk stein, mens Redd villaksen frykter det kan være snakk om så mye som 40 kubikk.

Flekke kjøper ikke at hendelsen var et uhell, men mener forurensningen skyldes slurv.

– Uhell skal ikke skje i denne sammenhengen. Da må man slutte å gi godkjennelse. Det er helt uakseptabelt, sier han.

Har mottatt anmeldelse

I Lærdal har politiet vært ute og sett på det som har skjedd med elven.

De kan foreløpig ikke si mye om saken, men politiadvokat Trygve Ritland fra Vest Politidistrikt bekrefter til NRK at det har mottatt en anmeldelse om forholdene.

Videre forteller Ritland at politiet vil gjøre undersøkelser og vurderinger om hva som kan ha skjedd med elva.

– Om hva som har skjedd, hvorfor og om det har skjedd noe straffbart, seier politiadvokaten.