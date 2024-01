Politiet vart torsdag morgon varsla om at store mengder møk hadde leke ut frå ein gard i Fjærland i Vestland.

Møka dekte ein periode både vegar og deler av eigedommar på tettstaden. Det dreier seg om møk frå storfe.

For Janne Elin Hårklau var det ein luktfylt start på dagen.

– Me vakna i natt 04.00, og kjende ei veldig sterk møkalukt. Då tenkte me ikkje så mykje meir over det, men klokka 05.40 stod eg opp for lukta var framleis veldig sterk, fortel Hårklau til Sogn Avis.

Fleire bilar vart ståande i møk.

Slik såg det ut i Fjærland torsdag morgon. Store mengder møk dekte denne vegen i Fjærland torsdag. Møka, som kjem frå ein gard, dekte fleire eigedommar. Foto: Janne Elin Hårklau Denne bilen fekk relativt hard medfart. Men var køyrbar etterpå. Foto: Janne Elin Hårklau Oppryddingsarbeidet er no i full gang. Oppryddingsarbeidet i full gang på vegen til Fjærland. Til høgre ser vi Mundal hotel. Oppryddingsarbeidet i full gang torsdag morgon. Eitt av nabohusa fekk møk heilt inn til husveggen.

Nabo: – Alt luktar

Bilete viser at møka går eit godt stykke opp på hjula på, men ifølgje Hårklau så vart ikkje bilen øydelagt.

– Lukta det i bilen?

– Alt her luktar.

Dette kommunale servicebygget i Fjærland, som mellom anna har eit toalett, vart omringa av møk. Foto: Janne Elin Hårklau

Ein anna nabo, Andreas Morken Kvalheim, trudde først at møkakjellaren til naboen hadde eksplodert.

– Eg kom fort i kontakt med bonden, og det viste seg jo at kjellaren ikkje hadde eksplodert. Han jobba på spreng med å avgrensa skadane, seier han.

Han legg til:

– Me får skalka igjen dører og vindauge, for dette er ganske intenst.

Andreas Morken Kvalheim fortel om ei ganske intens lukt. Foto: Ingeborg Grindheim Slinde / NRK

Politiet: Opprettar sak

Ifølgje politiet sin innsatsleiar, Louis Aleksander Skjæret Anda, så rann møka inn på to private tun, inn mot eit kommunalt servicebygg, og mot fjorden.

– Heldigvis så skal ingenting ha komme inn i hus, seier han.

Til saman skal møka ha dekt eit område på 400 meter x 2.

– Det er vanskeleg å veta kor mykje som har komme ut. Då me kom til staden, var lokalbefolkninga i gang med å rydda opp, fortel Skjæret Anda.

Folk tok i bruk både spader, traktorar og gravemaskinar for å rydda opp.

Ifølgje Anda vart det også brukt fôrhaustar for å få møk opp frå vegen.

– Me har oppretta sak og gjennomført avhøyr. Me har også undersøkt området rundt anlegget, seier innsatsleiaren.

No er mellom anna sugebilar i sving med å få rydda skikkeleg opp etter lekkasjen.

Denne bilen vart ståande i møk natt til torsdag. Men den skal ha komme unna med avgrensa skader. Foto: Janne Elin Hårklau

– Alle kan vere uheldige

Olav Helge Ylvisåker er brannvesenet sin innsatsleiar. Han fortel at dei jobbar med å prøve å avgrense skadane frå møka så mykje som mogeleg.

Olav Helge Ylvisåker er brannvesenet sin innsatsleiar. Foto: Ingeborg Grindheim Slinde / NRK

– Vi prøver å spyla og få reingjort så mykje som mogeleg, men det er ikkje så lett med snøen.

Ylvisåker skryt av bonden som eig fjøset der møka lekte ut.

– Han har gjort ein kjempejobb sidan han oppdaga det. Han har prøvd å avgrense det, og står på her endå. Alle kan vere uheldige, seier Ylvisåker.

Brannvesen og lokale jobbar med å få møka vekk frå vegen. Foto: Ingeborg Grindheim Slinde / NRK

Bonde: – Tragisk uhell

Bonden i Fjærland som eig fjøset der møka lekte ut torsdag, seier til NRK at dette er eit tragisk uhell.

– Heldigvis fekk me oppdaga dette raskt, og fekk tetta det kjapt og effektivt. No jobbar me med å avgrensa skadane og rydda opp, seier han.