Store materielle skader etter kollisjon

Politiet melder at det er store materielle skader etter kollisjonen i Sætretunnelen på E16 i Ytre Arna. Bilberger er varslet. Politiet skriver videre at de prioriterer å åpne tunnelen så raskt som mulig, men inntil videre er omkjøring via Ytre Arna for vanlige kjøretøy.

NRK blir tipset om lange køer i området.