Store materielle skadar etter trafikkuhell

Politiet er på staden og dirigerer trafikken etter trafikkuhellet med to bilar mellom Flatøy og Frekhaug på fylkesveg 564 Krossnessundbroen. Dei melder at det er store materielle skadar på dei to involverte bilane. Dei involverte personane har fått tilsyn av helsepersonell. Tidlegare var det lange køar på staden, men like før klokka 8 melder politiet at trafikken går tilnærma som normalt. Bilbergar er på veg.