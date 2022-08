Store delar av Sogndal utan vatn

Eit graveuhell har ført til at store delar av Sogndal er utan vatn. Ei hovudleidning skal ha blitt skada under eit graveuhell i Gravensteinsgata. Det jobbast no på spreng for å reparere skadane. Etter tilbakemeldingane kommunen har fått frå entreprenør, reknar dei med at vatnet vil vera attende rundt klokka 17.