Stord-verksemd får lokale eigarar

Hjørnesteinsverksemda Leirvik AS på Stord, med 260 tilsette, har fått nye og lokale eigarar. Stavanger-baserte Moreld AS er kjøpt ut, og no overtek eit lokalt investorselskap med administrerande direktør i Leirvik AS, Helge Gjøsæter, i spissen.