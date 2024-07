Stord-ordførar melder Instagram-konto til politiet

Ein konto på Instagram har fått Stord-ordførar Sigbjørn Framnes (Frp) til å gå til politiet, skriv han i ei pressemelding.

Han meiner politikarar skal tola mykje, men at kontoen no har tråkka over ei grense og at fleire forhold kan vera straffbare.

Stord-ordføraren meiner mellom anna at kontoen inneheld trakassering, og publisering av bilete utan samtykke.

Framnes har vore i kontakt med politiet si nettpatrulje som har gått igjennom kontoen.