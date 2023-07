– Eg har blant anna lært kva gudskjelovkvelden er, og om korleis det var på dans før i tida.

Hanna Berge (17) pratar med bebuarar på verandaen på Knutsaåsen omsorgssenter på Stord.

Det er sommar, men kaldt og vått.

– Eg må visst ha litt meir klede, seier Kristi Aas, og Hanna spring inn og hentar ei jakke til ho.

Hanna Berge hjelper Bjørg Kaldråstøyl på sjukeheimen. Foto: Eli Bjelland / NRK

Fleire kjem tilbake

17-åringen er ei av 65 ungdomar som har sommarjobb på institusjonane for eldre i Stord kommune i Vestland.

Dei er trekte ut tilfeldig blant nesten 100 søkjarar.

Dei siste tre somrane har Ung i helse vore eit rekrutteringstiltak.

Håpet er at 16- og 17-åringane skal få lyst til å utdanna seg til å bli sjukepleiarar eller helsefagarbeidarar.

Sykepleierkrise Ekspander/minimer faktaboks 1 av 5 sykepleiere slutter etter 10 år i yrket

Det mangler 7000 sykepleiere i dag.

Mangelen på sykepleiere i 2035 er estimert til å være 28.000.



(Kilde: Sykepleien)

Tal frå NAV viser at det manglar fleire enn 4600 sjukepleiarar her i landet.

Og verre skal det bli.

Framskrivingar frå Statistisk sentralbyrå viser at det innan 2035 kjem til å mangla 28.000 sjukepleiarar.

Dei aller fleste kommunar peikar på at det er mest krevjande å rekruttera tilstrekkeleg med helsepersonell, sjukepleiarar og helsefagarbeidarar, viser innspel til KS.

Linnea Madeleine Jonsson ordnar og gjer det triveleg ved bordet. Foto: Eli Bjelland / NRK

– Ei kjempeutfordring

Ifølgje KS har mange kommunar ulike tiltak for å rekruttera. Det kan vera økonomiske insentiv eller ulike tiltak og prosjekt.

– Det er få eller ingen søkjarar til dei ledige stillingane. I nokre kommunar er det også vanskeleg å få tak i ufaglærte assistentar, seier Reidun Stavland, som er fylkesleiar for Norsk Sykepleierforbund i Vestland.

Ho synest rekrutteringstiltaket på Stord er positivt, men er uroa for at ungdomane skal bli skremde.

– Dei møter kanskje veldig sjuke eldre som treng hjelp til alt, og tilsette som har så mykje å gjera at dei knapt har tid til å gå på do.

Reidun Stavland fryktar at ungdom som har sommarjobb kan bli skremte av kvardagen innan eldreomsorga. Foto: Eli Bjelland / NRK

Viktig ressurs

På Stord har tiltaket gitt gode resultat.

– Det har fungert veldig bra. Fleire kjem tilbake som ekstrahjelp og i vanleg sommarjobb, seier Lidveig Stubhaug, som er avdelingssjukepleiar på Knutsaåsen.

Ungdomane er ein ekstra ressurs på avdelingane. Dei hjelper blant anna til på kjøkenet og deltek i aktivitetar med bebuarane.

– Me får gode tilbakemeldingar frå både bebuarar og pårørande.

Å plukka blomar er ein del av jobben som ungdommane gjer, for at bebuarane skal trivst. Foto: Eli Bjelland / NRK

Linnea Madeleine Jonsson (16) plukkar blomar som skal pynta opp borda til middag.

– Dei andre held på med pasientane. Me kan avlasta med oppgåver som rydding og pynting, meiner ho.

Ho skal byrja på helsefag på vidaregåande skule i nabokommunen i Fitjar til hausten.

– Sommarjobben har gitt meg meir lyst til å jobba innan helse, men eg veit ikkje heilt enno kva eg endar opp med. Eg må utforska litt meir.

Ungdommane er ikkje skremde

Avdelingssjukepleiarane på Knutsaåsen er klar over faren for å skremma ungdomane.

– Det er klart at det kan skje, men det er vår oppgåve å gjera dei trygge, seier Karen Irene Høyland.

– Det blir sagt og skrive mykje negativt, og det er ikkje med på å rekruttera folk. Det er trist, men samtidig er det mykje sant i det.

Dei fire ungdomane på jobb seier dei ikkje er skremde etter snart fire veker i sommarjobb.

– Det er jo veldig travelt for dei som jobbar her, men dei skryt over den jobben me gjer for å hjelpa dei, seier Oda Kverne Sørensen (17).