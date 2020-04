Stord kommune vil bytte fylke etter at Hordfast ble nedprioritert

I innstillingen til hvordan Vestland fylke ønsker at de store veiprosjektene skal bli prioritert i Nasjonal transportplan er ikke E39 Hordfast nevnt.

Utvalget ønsker heller opprettholde ferjesambandet mellom Sandvikvåg på Stord og Halhjem i Bjørnafjorden kommune og øke frekvensen på ferjene.

– Det er utrolig skuffende og ganske sjokkerende at fylkespolitikere nå ser ut til ikke å ville prioritere et av de viktigste prosjektene for å knytte sammen og utvikle det nye fylket vårt, sier Gaute S. Epland (Ap), ordfører i Stord kommune i en felles pressemelding sendt fra ordføreren og varaordfører Jakob Bjelland (Sp).

Vil melde overgang

Dersom innstillingen blir stående etter behandlingen i Fylkestinget, ønsker ordføreren å ta initiativ til å melde overgang til Rogaland fylke.

– Så langt har det vært lite å hente på å være med i Vestland fylke. Vi er i utkanten i et fylke, det vil vi også være i Rogaland, men vi føler vi ikke har så mye å tape ved å søke overgang til Rogaland, sier varaordfører Bjelland til NRK.

Han sier broen er viktig fordi sysselsettingen har få strenger å spille på i kommunen. En høy andel jobber i olje- og gassnæringen.

– Den går i bølgedaler, og vi har behov for ha et større arbeidsmarked. Dermed vil kommunikasjonen nordover gjøre at det vil være større variasjon i arbeidsplasser tilgjengelig, og vil ha større tilgang på arbeidskraft som kan reise til oss, sier Bjelland.

E16 Arna-Voss prioritert

Et flertall på ti i fylkesutvalget stemte torsdag formiddag for et forslag som innebærer at E16/jernbane Voss-Arna er det viktigste samferdselsprosjektet i Vestland fylke de neste tolv årene.

Midten av mai skal fylkestinget gi sitt endelige forslag til prioritering i ny nasjonal transportplan for årene 2022–2033.

Terje Søviknes (Frp) kalte prioriteringen et svik tidligere torsdag.

– Å nedprioritere Hordfast, det eneste lønnsomme veiprosjektet i Vestland, er et svik mot næringslivet og Sunnhordland, sa Terje Søviknes (Frp).

Styreleder for Samarbeidsrådet for Sunnhordland Morten Storebø sier han forstår at ordføreren reagerer. Storebø er også ordfører i Austevoll kommune i Vestland og representerer Høyre.

– Dette var helt utenkelig at ville skje. Nå er det helt konkrete arealplaner på prosjektet, sier Storebø.

I tillegg til lik næring som Rogaland, sier han at det er mer sammenfallende for Sunnhordland å være medlem av Rogaland på grunn av politidistriktet og helseforetaket regionen er organisert under.