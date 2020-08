Storbrann på avfallsanlegg i Fitjar

- Vi har no fått sløkt brannen på overflata av deponiet. Vi held på med gravemaskin for å grave fram det som brenn nede i deponiet. Vi har ikkje oversikt over kor djupt det brenn, seier Tore Nesbø som er innsatsleiar frå Brannvesenet på staden.

Det var klokka 06.37 at brannvesenet fekk melding om kraftig røykutvikling og synlege flammar inne på Sunnhordland Interkommunale Miljøverk (SIM) sitt anlegg Fitjar Miljøsentral.

- Det er dårleg sikt og tjukk skodde. Det er tungt arbeid for mannskapet, dei søkk nedi deponiet og skosolane byrjar å bli varme, seier Nesbø.

Det brenn i 200–300 kvadratmeter

– Det skal vera opp til 300 kvadratmeter som brenn, seier Christer Gilberg i 110-sentralen.

Han opplyser til NRK at det var ein tilsett ved miljøstasjonen som melde frå om brann i eit depot med plast.

NRKs frilansfotograf Magne Langåker var ved miljøstasjonen i 08-tida, men vart vist bort med beskjed om at det er giftig røyk inne på området.

Det skal ikkje vera fare for at brannen spreier seg. Det er farleg avfall inne på området, men ifølge Gilberg er det ikkje fare for at brannen kjem dit.

- Røyken er helseskadeleg. Det er ein god del plast og skumgummi som brenn. Folk som bur i nærleiken har fått beskjed om å halda vindauge igjen.

Litt før klokka 08.30 opplyser Tor Kåre Steinskog ved 110-sentralen at det meste av flammane skal vera slått ned.

– Brannen har oppstått på deponiområdet, seier dagleg leiar i SIM, Ole Johannes Støle til NRK.

Han var klokka 8 på veg til staden, og visste førebels ikkje detaljar.

SKODDE: Det er giftig røyk i tillegg til tett skodde på Fitjar miljøstasjon. Foto: Magne Langåker



– Det er snakk om voldsom røykutvikling, og me følger no med på vindretninga slik at ingen blir råka av røyken, seier Krister Gilberg i 110-sentralen Sør-Vest.

Brannmannskapet på Stord lufthamn, Stord og Fitjar arbeidar med sløkkinga i tillegg til mannskapet på avfallsanlegget.

–Vi veit ikkje noko om brannårsaka endå, seier innsatsleiaren.