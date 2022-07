Naudetatane har starta redningsaksjon i vassdraget mellom Oppheimsvannet og Gudvangen. Ein kano er vorte observert tom i vassdraget, og det skal ha vore to personar i han ei kort stund tidigare.

Klokka 13:40 opplyser operasjonsleiar i politiet, Tom Øyvind Johannesen, at éin person er funne i god behald, men at den andre personen framleis ikkje er gjort greie for.

Klokka 13:52 melder BT at også den andre personen er funne i god behald.

E16 mellom Oslo og Bergen er stengd på grunn av redningsoppdraget, og det er lange køar.

Stalheim- og Sivletunnelen i Voss, og Gudvangatunnelen i Aurland er stengd grunna redningsoppdraget.

Siste: vegen er opna att.