En større politiaksjon pågikk i Bergen tirsdag formiddag, etter melding om en bortført person i byen.

Minst en person er antatt frihetsberøvet, og ble tirsdag varetatt av politiet.

Tirsdag ettermiddag opplyste politiet at to personer var pågrepet i saken, men at de fortsatt søkte etter én til to andre gjerningspersoner som kan ha vært involvert.

Natt til onsdag kom det en oppdatering om at enda en person var pågrepet, og at alle tre er siktet for frihetsberøvelse.

Kartet viser Bergen by, men politiet har ikke oppgitt hvilke områder aksjonen pågikk i.

Fare for bevisforspillelse

Selve politiaksjonen er nå avsluttet, men saken etterforskes videre av politiet, som så langt har vært forsiktige med å dele detaljer av hensyn til etterforskningen.

Tirsdag ble mediene bedt om ikke å omtale saken, før politiaksjonen var over.

Det er ventet mer informasjon om saken onsdag.