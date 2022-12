Den eine vart funnen utandørs, den andre inne i ei leilegheit.

– Politiet kan stadfesta at to personar er erklærte døde på staden, sa operasjonsleiar Stein Rune Halleraker i Vest politidistrikt til NRK klokka 17.50.

– Me er på staden med store ressursar. Me veit ikkje årsaka til at dei to er døde, så me jobbar breitt med ulike hypotesar, seier han.

Det er sett inn store ressursar på både taktisk og teknisk etterforsking.

– Me etterforskar det førebels som mistenkelege dødsfall. Det er altfor tidleg å seia om dette er drap eller sjølvdrap. Det er ei av mange hypotesar, seier Halleraker.

Onsdag 21. desember ca. klokka 16.10 fekk politiets operasjonssentral ei melding om ei alvorleg hending på ei privat adresse i Ytre Sandviken i Bergen.

Det var meldt om funn av ein blodig person på gata utanfor eit bustadhus.

Politiet rykka ut til staden med store ressursar, og det vart også sendt fleire ambulansar til staden.

Politiet er på staden med store ressursar. Foto: Bergen Foto og Media

Erklært døde etter kort tid

– Då politiet kom til staden vart det sjølvsagt sett i gong livreddande førstehjelp. Dessverre let personen seg ikkje redda, og vart erklært død etter kort tid. I samband med arbeid på staden vart det endå ein skadd person. Også denne personen vart etter kort tid erklært død, seier Halleraker.

– Var det andre enn desse to i leilegheita?

– Eg har ikkje oversikt over det, sa han klokka 17.50.

I ei pressemelding opplyser politiet at den første personen vart send til Haukeland universitetssjukehus. Personen blei etter ei stund erklært død på sjukehuset.

«Parallelt med dette blei det igangsett større arbeid med å finne årsaka til hendinga, og i forbindelse med dette blei det funnet ein annan blodig person inne på ein adresse i nærleiken. Denne personen blei umiddelbart frakta til sjukehus, og blei erklært død på sjukehuset,» skriv politiet.

Ikkje identifisert

Per nå er dei døde personane ikkje identifisert, og derfor er heller ikkje pårørande varsla.

«Politiet jobbar med store ressursar for å finna ut kven dei er og kva som har skjedd på staden. Per nå er dette uavklart. Det er ikkje noko som tyder på at det er fare for andre personar i området, og det er ingen personar som er evakuert,» heiter det i pressemeldinga.

BA melde om saka først, litt før klokka 17. Halleraker sa seinare til avisa at det då gjekk føre seg livreddande førstehjelp. Ifølge han kunne politiet då ikkje komme med fleire opplysningar.